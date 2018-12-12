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30 ديسمبر.. استكمال المرافعة في محاكمة 215 متهما بـ"تنظيم كتائب حلوان"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:09 م
30 ديسمبر.. استكمال المرافعة في محاكمة 215 متهما بـتنظيم كتائب حلوان
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب حلوان" لجلسة 30 ديسمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

وتعقد الجلسة بٍرئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي  وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.

 

وترجع وقائع القضية في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، والمتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.


المزيد عن: محاكمة جنايات القاهرة تنظيم كتائب حلوان
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