"جيم نوفا" في الأهلي و"عبد القادر" يتفقد صالة التنس

تواجد وفد من شركة جيم نوفا الفرنسية تواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء وبدأ في أعمال تجهيز صالة الجمباز التي تشهد عملية تطوير على أوسع نطاق خلال الفترة الأخيرة.





وحرصت الشركة العالمية الفرنسية على إرسال فنيين للحضور إلى مقر النادي والقيام بعمليات تركيب الأجهزة والمعدات وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية خاصة أنها شركة مصنفة عالميا وتتولى تجهيز الأحداث الرياضية الكبيرة في العالم وفي مقدمتها الأولمبياد.





وحرص رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي على تفقد أعمال التجهيزات في حضور ياسر عبد العال نائب مدير النشاط وأيمن لطفي مدير الصالات بالنادي ومتابعة سير العمل للانتهاء منها ودخولها الخدمة على أفضل ما يكون في اقرب وقت.





وتفقد رؤوف عبد القادر صالة تنس الطاولة الجديدة بمقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء لمتابعة سير العمل في تجهيزها بالمعدات الحديثة.





وعقد عبدالقادر جلسة مع أيمن لطفي مدير الصالات بالنادي وياسر عبدالعال نائب مدير النشاط وأشرف عبدالفتاح المدير الفني لتنس الطاولة للوقوف على آخر مراحل تجهيز الصالة التي تقع بالقرب من ملعب مختار التتش.





واطمأن عبد القادر على الترتيبات الخاصة بتوفير خامات مناسبة لأرضية الصالة وتوافر الطاولات الحديثة بما يضمن توفير أفضل خدمة للمستفيدين من الصالة.





محمد يوسف يعترف بصعوبة مباراة جيما الإثيوبي





بينما أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن مواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا في منتهى الصعوبة.





وقال محمد يوسف: "نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة.. المباراة 180 دقيقة مقسمة علي شوطين الأول في الإسكندرية والثاني في أثيوبيا نسعى خلالهما لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلي الدور التالي".





وأكد المدير الفنى المؤقت للأهلي أنه طالب اللاعبين بضرورة التركيز على المواجهة الإفريقية وعدم التفكير في أي أمور خاصة بالمنافسة المحلية لحين انتهاء مباراة الذهاب أمام بطل إثيوبيا بعد غد مبديًا ثقته الكاملة في لاعبي الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب.





وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة مؤكدًا أنه درس الفريق الأثيوبي بشكل جيد وشاهد عددا من مبارياته من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه ووضع خطة مواجهته وتحفيظها للاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة في لقاء الذهاب.





فيما أشار سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أن ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جيما الاثيوبي في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل في غاية الأهمية، خاصة أن الفريق يطمح الى تحقيق انطلاقة جديده في البطولة الإفريقية.





ويلتقي الأهلي مع جيما بطل اثيوبيا يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد عبدالحفيط أنه لن يبحث عن أعذار أو مبررات رغم الغيابات ولكن الفريق قادر على إسعاد الجماهير ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها مؤخرا في بطولة الدوري العام، وذلك خلال مواجهة بطل أثيوبيا.





وجدد القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي تأكيده على أن الأهلي أمامه 5 مباريات ضمن المرحلة الصعبة التي تحدث عنها والتي تحتاج إلى التركيز الشديد من الجميع.











