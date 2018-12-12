محمد صلاح يضع شركة "فودافون" في مأزق جديد بعد هدف "نابولي"
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:59 ص
الفجر الاقتصادي
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تسبب هدف محمد صلاح في شباك نابولي الإيطالي على ملعب "أنفيلد"، في وضع شركة فودافون مصر، فى موقف حرج، حيث سبق وأن أعلنت الشركة في مارس الماضي، أنها ستقدم للعملاء 11 دقيقة مجانية هدية لعملائها في كل مرة يسجل فيها صلاح ضمن أي بطولة، وفقاً لصحيفة "ليفربول إيكو".
وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قالت إن كل هدف يسجله محمد صلاح، لفريقه قد يكلف الشركة 100 مليون إسترليني، أو 140 مليون دولار.
وبحسب موقع الشركة على شبكة الإنترنت، فإن شركة الاتصالات تضم 43 مليون مشترك نشط في مصر، وعند حساب التكلفة مع الوضع بالاعتبار متوسط سعر الدقيقة وجد أن "فودافون" قد تدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يوازي 2.25 مليار جنيه مصري، لكل هدف يهز به صلاح الشباك.
وبهذا قد تدفع الشركة بعد هدف المصري محمد صلاح في نابولي الإيطالي ما يعادل 2.25 مليار جنيه مصري.
وطرحت الشركة على عملائها هذه الميزة من خلال الاشتراك في خدمة معروفة باسم "عالم مو صلاح" من أجل الحصول على الدقائق المجانية.
محمد صلاح حامد غالي طه (من مواليد 15 يونيو 1992، بمدينة نجريج في مصر)، هو لاعب كرة قدم دولي مصري يلعب في مركز الجناح الأيمن مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم. يعد أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة، حيث حصد العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل لاعب في إنجلترا 2018 وجائزة أفضل هدف في الموسم 2018، وجائزة الاتحاد الأفريقي لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، جائزة أفضل لاعب أفريقي بواسطة البي بي سي لعام 2017،[7] وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2018،بالإضافة للعديد من الجوائز الفردية الأخرى والعديد من الأرقام القياسية.
بدأ مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولون العرب حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول، ثم اتجه للاحتراف في أوروبا وانضم لنادي بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليان وناديه الحالي ليفربول الإنجليزي. حقق صلاح مع ناديه الأوروبي الأول بازل العديد من الألقاب فحصل معه على لقب دوري السوبر السويسري موسم 2012–2013، وجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري لعام 2013، ثم انضم محمد صلاح إلى نادي تشيلسي الإنجليزي وحصل معهم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014–2015 وكذلك كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 2014–2015 ولكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق ثم انتقل على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي ثم انتقل إلى نادي روما وشارك معه طوال موسمي 2015–16 و2016–17 في 83 مباراة أحرز فيها 34 هدفاً.
وفي 2017 انضم لنادي ليفربول بصفقة بلغت 42 مليون يورو بالإضافة إلى 8 مليون يورو كحوافز، ليصبح حينها أغلى لاعب عربي وأفريقي عبر التاريخ وثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي، وحقق معهم موسمًا قويًا للغاية حيث أختير 3 مرات كلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ونجح في تسجيل 43 هدفاً خلال موسم واحد ليصبح أحد أكبر هدافي الفريق من حيث عدد الأهداف في موسم واحد.
وعلى المستوى الدولي لعب محمد صلاح مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب 2011، ثم المنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد لندن 2012 وحصل جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2012، ثم شارك مع المنتخب المصري الأول وكانت مباراته الدولية الأولى خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2013 ضد سيراليون ثم شارك في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 ولم ينجح المنتخب المصري في التأهل لأي من البطولات الثلاث ولكن صلاح كان هداف بإحرازه 6 أهداف بالمشاركة مع أسامواه جيان ومحمد أبو تريكة، وتم اختياره ضمن فريق العام في إفريقيا في 2016، عقب ذلك نجح المنتخب المصري في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2017 ونجحوا في تلك البطولة في الوصول إلى نهائي البطولة لكن حققوا مركز الوصيف بعد الخسارة من الكاميرون بنتيجة 1–2 في النهائي وتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الإفريقية 2017، وشارك أيضاً بشكل فعال في تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 2018 بعد غياب منذ كأس العالم 1990.
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