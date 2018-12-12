محمد صلاح يضع شركة "فودافون" في مأزق جديد بعد هدف "نابولي"

تسبب هدف محمد صلاح في شباك نابولي الإيطالي على ملعب "أنفيلد"، في وضع شركة فودافون مصر، فى موقف حرج، حيث سبق وأن أعلنت الشركة في مارس الماضي، أنها ستقدم للعملاء 11 دقيقة مجانية هدية لعملائها في كل مرة يسجل فيها صلاح ضمن أي بطولة، وفقاً لصحيفة "ليفربول إيكو".





وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قالت إن كل هدف يسجله محمد صلاح، لفريقه قد يكلف الشركة 100 مليون إسترليني، أو 140 مليون دولار.





وبحسب موقع الشركة على شبكة الإنترنت، فإن شركة الاتصالات تضم 43 مليون مشترك نشط في مصر، وعند حساب التكلفة مع الوضع بالاعتبار متوسط سعر الدقيقة وجد أن "فودافون" قد تدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يوازي 2.25 مليار جنيه مصري، لكل هدف يهز به صلاح الشباك.





وبهذا قد تدفع الشركة بعد هدف المصري محمد صلاح في نابولي الإيطالي ما يعادل 2.25 مليار جنيه مصري.





وطرحت الشركة على عملائها هذه الميزة من خلال الاشتراك في خدمة معروفة باسم "عالم مو صلاح" من أجل الحصول على الدقائق المجانية.



