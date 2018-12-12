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"رب ضارة نافعة".. رانيا يوسف تطير إلى العالمية بعد أزمة فستانها الشهير

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:04 م
رب ضارة نافعة.. رانيا يوسف تطير إلى العالمية بعد أزمة فستانها الشهير
رانيا يوسف
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الفجر الفنى
 
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أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها كانت في حالة قلق شديدة خلال التحقيق معها يوم الأربعاء الماضي، بسبب فستانها الشهير، وأشارت "يوسف"، في استجوابها أنها كانت ترتدي بطانة.

وأوضحت رانيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج الإعلامي عمرو أديب، أنها تعاقدت على المشاركة غي فيلم أجنبي، بعد هذه الأزمة.

وعن الإطلالة الأخيرة التي ظهرت بها وهي ترتدي بدلة داخل حوض استحمام، أكدت انه تم تصويرها قبل مهرجان القاهرو السينمائي ولا علاقة لها بأزمتها الأخيرة.

وكانت رانيا يوسف، تعرضت مؤخراً للكثير من الانتقادات الحادة، بعد ظهورها الأخير فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى بفستان وصفه الكثير بالغير ملائم لمثل تلك المحافل، حيث تم رفع العديد من الدعاوى القضائية بسبب هذا الفستان الأسود، قبل أن يتم إجراء التحقيق معها بسبب هذا الظهور، لتعيد الظهور من جديد بفستان أسود. 

المزيد عن: مزيكا فنانين فن سينما رانيا يوسف دراما اخر اخبار الفن
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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