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أغرب 5 أشياء لا تتوقع وجودها في مطارات العالم.. أبرزها "القبور"

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:47 ص
أغرب 5 أشياء لا تتوقع وجودها في مطارات العالم.. أبرزها القبور
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هناك أشياء تعد غريبة بالنسبة لنا عندما نسمع عنها، ومن أغرب الأشياء هي أن معظم مطارات العالم يوجد بها أشياء غريبة بالنسبة لموقعها في المطار أي غير المكان المخصص لوجودها، وإليكم أغرب الأشياء وفقا لموقع "MSN".

1- مطار الغابة
في ماليزيا تحديدًا في مطار كوالالمبور الدولي ستجد كل ما تتوقع أن تراه في غابة من خلال هذا الممر الموجود في الصورة ستجد العصافير والأشجار الحقيقة كذلك شلال لكن اصطناعي.

2- قبور
في أحد مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، قبل بناء هذا المطار كان هناك أرض زراعية ملك لعائلة تسمى "دوستون"، فدفن في تلك الأرض الكثير من أفراد العائلة، الذين تم نقل أغلبهم، باستثناء 4 منهم لا زال يوجد علامات مكان قبورهم التي تقع في مسار أحد مدارج الطائرات.

3- معرض بحري
في مطار فانكوفر الدولي في كندا، يوجد حوضين للسمك كبيري الحجم، أكبرهم سعته 114 ألف لتر، والآخر هو حوض لسمك قنديل البحر سعته 1800 لتر.

4- صالة للتزلج على الجليد
في مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، يبلغ ثمن دخول صالة ألعاب التزلج 6.60 دولار، وهو يكون متاحا للمسافرين من الساعة 10 صباحًا إلى الـ8 مساءً.

5- حمام سباحة
في مطار بونتا كانا الدولي بجمهورية الدومينيان، يوجد صالة لكبار الشخصيات والتي يوجد بداخلها حمام سباحة خارجي، وإن لم تكن مسافرا فيمكن أن تدفع مقابل استخدامه وتدخله.
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