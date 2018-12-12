نشرة أخبار الظهيرة.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 27 إرهابيا في العملية الشاملة سيناء 2018

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها الكوريتان تتحققان من إزالة أبراج المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح، ومجلس الوزراء يعلن رعايته لمعسكر "التطوع المصري" لصوت طلاب مصر بمدينة السلام شرم الشيخ.

القوات المسلحة تعلن القضاء على 27 إرهابيا في العملية الشاملة سيناء 2018

أصدرت القوات المسلحة قبل قليل البيان رقم 30 بشأن العملية الشاملة سيناء 2018،وتضمن البيان عددًا من النتائج الخاصة من شمال ووسط سيناء، وعدد كبير من نتائج المداهمات التى تمت خلال الفترة الماضية، وأبرزها: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة بإحدى المزارع وتدمير مخزن للذخيرة وكرة وسيارة بشمال سيناء، وتدمير 61 عربة دفع رباعى، على الحدود الغربية والجنوبية.

"الصحة": فحص الإيدز لجميع المواطنين مجانا وفي سرية





أعلنت وزارة الصحة والسكان أن فحص الإيدز لجميع المواطنين بالجمهورية يتم فى سرية تامة، ودون الإفصاح عن أى بيانات شخصية للمواطن مع تقديم العلاج اللازم للحالة بالمجان.

"الوزراء" يعلن رعايته لمعسكر "التطوع المصري" لصوت طلاب مصر بمدينة السلام شرم الشيخ





أعلنت الأمانة العامة لشؤون المراسم والعلاقات العامة، اليوم، موافقتها على رعاية مجلس الوزراء لــ"معسكر التطوع المصري" الذي تقيمه جمعية صوت طلاب مصر "صوت شباب مصر"، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

بعد حركة التنقلات المحدودة.. تعرف على مساعدي وزير الداخلية الجدد





تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، السيرة الذاتية لمساعدي وزير الداخلية الجُدد في محافظات مصر، وذلك بعد حركة التنقلات المحدودة التي أجراها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء أمس، والتي وضعت وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية وروعي فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنسانى، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفى والنفسى للضباط.

الكوريتان تتحققان من إزالة أبراج المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح





أعلنت وزارة الدفاع الكورية، اليوم الأربعاء، أن عسكريي الكوريتين الشمالية والجنوبية يتحققون من إزالة أبراج المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح، وفقا للاتفاق المتعلق بالشؤون العسكرية.



