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أصالة تكشف حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:00 م
أصالة تكشف حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف
أصالة ورانيا يوسف
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الفجر الفنى
 
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بينت الفنانة أصالة نصري، منذ قليل اللغط المثار بشأن حقيقة سخريتها من فستان الممثلة المصرية، رانيا يوسف المثير للجدل، الذي أطلت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ40.

وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها لم تقصد من وراء التعليق على بطانة فستانها، سواء إطلاق مزحة مع الجمهور، موضحة أنها دائما ما تحاول إضفاء البسمة على وجههم في كل حفلاتها.

وغردت عبر "تويتر": "أعتبر حفلي ليس مجرد غناء وموسيقى فقط، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد الناس وإسعادي معهم، أحب أن أمزح وأحب أن أضحك وأحب الناس أن تخرج من حفلي مبسوطة متسليه مسلطنه، وما حكيته عن موضوع البطانة كان مزحة وليس قصدي شي تاني غير المزاح".

وكانت رانيا يوسف، تعرضت مؤخراً للكثير من الانتقادات الحادة، بعد ظهورها الأخير فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى بفستان وصفه الكثير بالغير ملائم لمثل تلك المحافل، حيث تم رفع العديد من الدعاوى القضائية بسبب هذا الفستان الأسود، قبل أن يتم إجراء التحقيق معها بسبب هذا الظهور، لتعيد الظهور من جديد بفستان أسود. 
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فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
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