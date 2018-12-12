أصالة تكشف حقيقة سخريتها من فستان رانيا يوسف

بينت الفنانة أصالة نصري، منذ قليل اللغط المثار بشأن حقيقة سخريتها من فستان الممثلة المصرية، رانيا يوسف المثير للجدل، الذي أطلت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الـ40.





وكتبت أصالة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها لم تقصد من وراء التعليق على بطانة فستانها، سواء إطلاق مزحة مع الجمهور، موضحة أنها دائما ما تحاول إضفاء البسمة على وجههم في كل حفلاتها.





وغردت عبر "تويتر": "أعتبر حفلي ليس مجرد غناء وموسيقى فقط، بل هو مجموعة محاولات لإسعاد الناس وإسعادي معهم، أحب أن أمزح وأحب أن أضحك وأحب الناس أن تخرج من حفلي مبسوطة متسليه مسلطنه، وما حكيته عن موضوع البطانة كان مزحة وليس قصدي شي تاني غير المزاح".



