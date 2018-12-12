إطلالة ساحرة لـ سميرة سعيد بـ"القفطان المغربي" (صور)

خضعت الديفا سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" ظهرت فيها بالقفطان المغربي.





وتألقت سميرة سعيد، في هذه الإطلالة التي نالت اعجاب العديد من متابعيها، وأشادوا بجمالها وأنوثتها.





"الديفا" أحيت مؤخرا حفل غنائي بالقرية العالمية بدبي، وذلك يوم الجمعة 16 نوفمبر الماضي ضمن موسم حفلات القرية العالمية.





آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنية "سوبر مان"، التى نالت إعجاب جمهور الديفا التى تتميز بالجرأة والتجديد فى جميع أغنياتها وكليباتها المصورة، وهي الأغنية التى استعانت الديفا فيها بفريق عمل أغنيتها "هوا هوا"، و"محصلش حاجه"، وهم الملحن بلال سرور، والشاعر شادى نور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.