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إطلالة ساحرة لـ سميرة سعيد بـ"القفطان المغربي" (صور)

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:55 ص
إطلالة ساحرة لـ سميرة سعيد بـالقفطان المغربي (صور)
سميرة سعيد
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الفجر الفنى
 
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خضعت الديفا سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن" ظهرت فيها بالقفطان المغربي.


وتألقت سميرة سعيد، في هذه الإطلالة التي نالت اعجاب العديد من متابعيها، وأشادوا بجمالها وأنوثتها.


"الديفا" أحيت مؤخرا حفل غنائي بالقرية العالمية بدبي، وذلك يوم الجمعة 16 نوفمبر الماضي ضمن موسم حفلات القرية العالمية.


آخر أعمال الديفا سميرة سعيد كانت أغنية "سوبر مان"، التى نالت إعجاب جمهور الديفا التى تتميز بالجرأة والتجديد فى جميع أغنياتها وكليباتها المصورة، وهي الأغنية التى استعانت الديفا فيها بفريق عمل أغنيتها "هوا هوا"، و"محصلش حاجه"، وهم الملحن بلال سرور، والشاعر شادى نور والموزع الموسيقى هانى يعقوب.

إطلالة ساحرة لـ سميرة سعيد بـ"القفطان المغربي" (صور)
إطلالة ساحرة لـ سميرة سعيد بـ"القفطان المغربي" (صور)
إطلالة ساحرة لـ سميرة سعيد بـ"القفطان المغربي" (صور)
المزيد عن: مزيكا فنانين فن سينما سميرة سعيد دراما القفطان المغربي
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