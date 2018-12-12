يلا شوت الاقوي مباشر HD يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الريال وسسكا موسكو مباشر (modric) عبر بي ان سبورت 1

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني في الساعة الثامنة إلا 5 دقائق مساء اليوم نظيره سيسكا موسكو الروسي على سانتياجو بيرنابيو في ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.





وتأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل مباراة سيسكا موسكو الروسي اليوم في ختام المجموعات.

ويعتلي ريال مدريد صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة عقب الفوز الذى حققه على روما الإيطالي بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية ويخطط لتأمين الصدارة والابتعاد بها بعد ضمان التأهل.



