تفاصيل الاغتصاب الجماعي لمحامية خلف فندق بالهرم

بدأت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، أمس الثلاثاء، التحقيق مع سائق توك توك و3 أخرين، في اتهامهم باغتصاب محامية خلف فندق بمنطقة الهرم.

وكان قسم شرطة الهرم، تلقى بلاغا من محامية تدعى"إ" في العقد الثالث من عمرها، أفادت فيه بتعرضها للاغتصاب جنسيًا على يد 4 أشخاص.

وتم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتقديم محامية بلاغا بقسم شرطة الهرم بتعرضها للاغتصاب على يد 4 أشخاص، وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث؛ حيث قررت في أقوالها بمحضر الشرطة، أنها تعمل محامية، وكانت في زيارة لإحدى أصدقائها، وعقب انتهاء الزيارة توجهت إلى الموقف واستقلت "توك توك" للذهاب إلى شقتها بمنطقة الهرم وتعرضت للاغتصاب على يد سائق "التوك توك" و3 أخرين.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، أن قائد التوك توك عرض عليها كمية من الفشار والعصير بداخلها مخدر، وقام بالاتصال بـ 3 من أصدقائه واصطحبوها إلى منطقة نائية خلف فندق، وتناوبوا الاعتداء عليها وتركوها في حالة إعياء وفروا هاربين.

وأدلت المحامية بأوصاف المتهمين خلال مناقشتها أمام المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وتحركت قوة أمنية إلى الموقف، وبدأت في فحص عدد من المشتبه بهم، ومناقشة عدد من سائقي "التوك توك" حتى توصلت إلى المتهم الرئيسي، وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليه بعد استئذان النيابة العامة، وبمناقشته اعترف بهوية 3 آخرين، ألقت القوات القبض عليهم، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة.