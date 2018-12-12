يخوض نادي ريال مدريد اليوم مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له أمام سسكا موسكو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعبه سانتياجو برنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث مباشر 12-12-2018 دوري أبطال أوروبا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو بث حي مباشر يوتيوب، موقع الفجر ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو مباشر اون لاين في اطار منافسات دوري أبطال أوروبا.





مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع الفجر يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال الفجر للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.





موعد مباراة ريال مدريد وسسكا موسكو اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 7:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساء بتوقيت السعودية