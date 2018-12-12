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مكتب رئيسة الوزراء البريطانية يعلن إلغاء اجتماع الحكومة اليوم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:42 ص
مكتب رئيسة الوزراء البريطانية يعلن إلغاء اجتماع الحكومة اليوم
تيريزا ماي
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أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، منذ قليل، إلغاء اجتماع الحكومة اليوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وتعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها، مؤكدة أن تغيير قيادة حزب المحافظين حاليا سيضع مستقبل البلاد في خطر.

 

وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، وأضاف أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 18:00 و20:00 اليوم الأربعاء، 12 ديسمبر، في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لصحيفة "telegraph" البريطانية.

 

المزيد عن: مكتب رئاسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بريطانيا اجتماع الحكومة إلغاء اجتماع الحكومة
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