'التعليم': المعلم الذي يريد التحول لعمل إداري يقدم طلب 'نريد حريصين على المهنة'
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
ريم محمود
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قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن تغيير المسمى الوظيفي له شروط يجب على كل معلم معرفتها جيدا قبل أن يتقدم بطلبه.
وأجاب "عمر"، على سؤال أحد المعلمين خلال إجتماعه بالمعلمين أمس الثلاثاء عن كيفية التحويل لعمل إداري، حيث قال إنه على المعلم الذى لديه الرغبة في أن يحول إلى عمل إداري أن يتقدم بطلب للجهة المختصة بالإدارة وسوف يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله، بناء على طلبه، لأن الوزارة تريد معلمين ومعلمات حريصين على مهنة التدريس، وينتمون لها ودائمى الإبداع والابتكار فيها.
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