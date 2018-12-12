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ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الأغنام بسوهاج

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:36 ص
ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الأغنام بسوهاج
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأغنام والاتجار فيها.

 

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط عاطلين (أحدهما محكوم عليه بالحبس سنتين و6 شهور في 5 قضايا "تبديد" والآخر محكوم عليه بالحبس سنة في قضيتي "إيصال أمانة") بدائرة قسم شرطة أول سوهاج لاشتراكهما مع آخر "هارب " في تكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الأغنام بأسلوب المغافلة، وضبط بحوزتهما ( 2 فرد محلي و3 طلقات لذات العيار ).

 

وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع المتهم الهارب في ارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأضافا ببيعهم المسروقات واقتسامهم المبالغ المالية فيهما بينهم.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


المزيد عن: محكوم علية سوهاج حوزتة تشكيل عصابى
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