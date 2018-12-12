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ضبط مزارع وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في سوهاج

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:33 ص
ضبط مزارع وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص في سوهاج
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وبحوزته قطعتي سلاح ناري وذخائر.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام المدعو "أحمد. إ. ع" سن 65، مزارع، مُقيم بناحية عنيبس بدائرة مركز شرطة جهينة، سبق اتهامه في 19 قضية "قتل، شروع في قتل، سلاح، مخدرات، إتلاف" بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وضبطه، وبحوزته (قطعتي سلاح ناري و237 طلقة مختلفة الأعيرة 17 خزينة).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


المزيد عن: ضبط سوهاج حوزتة حوادث الفجر أسلحة نارية
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