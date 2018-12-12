قوات الاحتلال تقتحم جامعة القدس
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
رحاب منيعم
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتدت على مقراتها وحطمت ابوابها وبعض ممتلكاتها وداهمت عدة كليات ومكاتب فيها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مقرات الكتل الطلابية واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكانت قد وقعت مواجهات في محيط الجامعة امس.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مقرات الكتل الطلابية واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكانت قد وقعت مواجهات في محيط الجامعة امس.
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