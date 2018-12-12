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قوات الاحتلال تقتحم جامعة القدس

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
قوات الاحتلال تقتحم جامعة القدس
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رحاب منيعم
 
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتدت على مقراتها وحطمت ابوابها وبعض ممتلكاتها وداهمت عدة كليات ومكاتب فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقرات الكتل الطلابية واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكانت قد وقعت مواجهات في محيط الجامعة امس.
المزيد عن: قوات الاحتلال القدس ااقتحام جامعة القدس
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