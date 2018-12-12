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أمريكا تتهم الصين بزيادة عمليات القرصنة الإليكترونية داخل البلاد

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
أمريكا تتهم الصين بزيادة عمليات القرصنة الإليكترونية داخل البلاد
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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قال مسؤول كبير بالمخابرات الامريكية، إنّ النشاط السيبراني الصيني في الولايات المتحدة ارتفع في الأشهر الأخيرة مستهدفاً البنية الأساسية الحساسة في ما قد يكون محاولة لوضع الأساس لهجمات مستقبلية مدمرة.

 

وقال "روب جويس" المسؤول في وكالة الأمن القومي في مؤتمر عن الأمن السيبراني لصحيفة وول ستريت جورنال: "من المثير للقلق أنها تمضي قدماً لاستهداف البنى التحتية الحيوية وتحاول أن تكون قادرة على القيام بأنواع العمليات المدمرة التي قد تكون مصدر القلق الأكبر".

 

وقالت متحدثة بإسم وكالة الأمن القومي، إن جويس كان يشير إلى هجمات رقمية ضد قطاعات الطاقة والمالية والمواصلات والرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

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