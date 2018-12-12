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ترامب: محمد بن سلمان زعيم متمكن من سلطته

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:42 ص
ترامب: محمد بن سلمان زعيم متمكن من سلطته
محمد بن سلمان
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الفجر السعودي
 
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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تأكيد إدارته لمواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان.

 

وفي حديث لـ"رويترز"، وصف ترامب الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكّن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية.

 

وجاء حديث الرئيس الأمريكي مع دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي عهدها، ولم تجد تفاعلاً داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.

 

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