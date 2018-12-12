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محافظ البحر الأحمر يفتتح متحف العجائب في مرسى علم.. اليوم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
محافظ البحر الأحمر يفتتح متحف العجائب في مرسى علم.. اليوم
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محمد طه
 
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يفتتح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، يرافقه ريبيكا لاتوراكا، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، متحف عجائب المحافظة بمدينة مرسى علم.

ويعد المتحف جزءا من مركز التعليم ودعم البحث العلمي التابع لجمعية هيبكا، بمنطقة بورت غالب، ويهدف للتعريف بما حبا الله مصر من موارد طبيعية فريدة، حيث تنوع الكائنات والأنظمة البيئية.

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