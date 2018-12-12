يلا شوت "Al Ain" مشاهدة مباراة العين الاماراتي (كاس العالم للأندية) اليوم بث مباشر Yalla shoot
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:24 ص
عمرو عادل
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يلا شوت "Al Ain" مشاهدة مباراة العين الاماراتي (كاس العالم للأندية) اليوم بث مباشر Yalla shoot
يُفتتح كأس العالم للأندية يوم الأربعاء القادم 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الآخر 1440 هجرياً، بمواجهةٍ بين العين الإماراتي وويلينجتون النيوزيلاندي على استاد هزاع بن زايد، وستنطلق صافرتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.
يشارك الزعيم في البطولة العالمية باعتباره الفائز بدوري البلد المستضيف، حيث نجح في الفوز بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم الماضي بعد أن جمع 53 نقطة، وكان الفارق بينه وبين الوحدة الوصيف هو 7 نقاط، وطوال أسابيع المسابقة لم يخسر البنفسجي إلا مباراةً واحدةً فقط.
يتواجد العين في المركز الثاني في الدوري الإماراتي هذا الموسم برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن الشارقة مفاجأة الموسم الحالي، وحتى الآن مرت 12 جولة من عمر المسابقة، أي أن الطريق نحو النهاية سينتصف تماماً بنهاية الجولة القادمة.
سيشارك ويلينجتون في كأس العالم للأندية 2018 بعد فوزه بدوري أبطال أوقيانوسيا، وذلك بعد أن تخطى أوكلاند سيتي الأكثر مشاركةً في المسابقة الجامعة للأبطال من دور نصف النهائي، وبعد أن سحق لاوتوكا الفيجي في النهائي بمجموع نتائج (10-3).
الغيابات والتشكيل المتوقع للعين
لا توجد غيابات في صفوف العين باستثناء ريان يسلم وعامر عبد الرحمن بداعي الإصابة، لكن من المتوقع أن تشهد المباراة ضد ويلينجتون عودة الثنائي من الإصابة، وأن يكون الفريق كامل العد ومتوفراً لديه جميع أسلحته.
سيبدأ المدرب زوران ماميتش بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، وسيعتمد على خالد عيسى في حراسة المرمى، وعلى الرباعي شيوتاني، إسماعيل أحمد، مهند العنزي وبندر الأحبابي في الدفاع، وسيتشارك وسط الميدان برمان ونادر يحيى، وسيكون المهاجم الوحيد هو ماركوس بيرج، وسيتواجد خلفه الثلاثي كايو، محمد عبد الرحمن وحسين الشحات.
التشكيل | 4-2-3-1
خالد عيسى
تسوكاسا شيوتاني - إسماعيل أحمد - مهند العنزي - بندر الأحبابي
أحمد برمان - نادر يحيى
كايو فيرنانديز - محمد عبد الرحمن - حسين الشحات
ماركوس بيرج
الغيابات والتشكيل المتوقع لويلينغتون
سافر ويلينجتون النيوزيلندي للإمارات وهو كامل العدد ولا توجد به أي إصابات، وستكون جميع الأسلحة متاحة في مباراة الفريق الأولى ضد العين في كأس العالم للأندية.
التشكيل | 4-3-1-2
سكوت باسالاج
تايلور - شريفرس - ليام وود - جاستن جولي - جاك-هنري سينكلير
هنري كاميرون - آرون كالفام - ماريو إليش
آندرو بيفين
هاميش واتسون - ناثانيل هايليماريام
يلا شوت "Al Ain" مشاهدة مباراة العين الاماراتي (كاس العالم للأندية) اليوم بث مباشر Yalla shoot
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