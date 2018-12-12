غدا.. ناهد السباعي تكشف كواليس "جريمة الإيموبيليا" في "لسه فاكر"

تحل غدا الفنانة ناهد السباعي، ضيفة على برنامج "لسه فاكر" الذي تقدمه المذيعة يارا الجندي على إذاعة نجوم FM الذى يذاع في الثامنة مساء ولمدة ساعتين على الهواء.

وتكشف "السباعي" كواليس فيلمها الأخير "جريمة الإيموبيليا"، الذي تم عرضه مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وتتحدث أيضًا عن كواليس أخرى في مشوارها الفني.

يذكر أن برنامج "لسه فاكر" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم FM".