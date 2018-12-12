ارتفاع في أسعار النفط مع ترقب التقرير الشهري لمنظمة "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب إعلان تقرير الإنتاج الشهري لمنظمة أوبك، وقبل الإفصاح عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.





وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 1% إلى 60.82 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.1% عند 52.21 دولار للبرميل.





ومن المقرر أن تعلن منظمة أوبك في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنتاج عن شهر نوفمبر الماضي.





وفي الأسبوع الماضي توصلت منظمة أوبك وحلفاؤها إلى اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير المقبل.





وتلقى الخام دعماً من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبا حالة القوة القاهرة على الصادرات من حقل شرارة النفطي، وذلك بعد الاستيلاء عليه من ميليشيات محلية.





كما من المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.





وكانت الإدارة الأمريكية خفضت أمس توقعاتها لسعر خام "نايمكس" للعام الجاري بنحو 2.4% عن الشهر الماضي عند 65.18 دولار للبرميل.





أما على مستوى 2019، فإن الوكالة خفضت تقديراتها لأسعار الخام بنحو 16.4% إلى 54.19 دولار للبرميل.