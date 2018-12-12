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تحرير 2657 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:27 ص
تحرير 2657 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة
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كريم المنجي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية والمرورية، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

 

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن تحرير 2657 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكباري، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

 

وحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.

المزيد عن: مخالفة مخالفات مرورية حوادث الفجر تحرير الجيزة
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