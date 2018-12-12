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'التعليم': الكثافة الطلابية في الصين لا تمثل عائقا لهم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:24 ص
'التعليم': الكثافة الطلابية في الصين لا تمثل عائقا لهم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ريم محمود
 
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن علاج مشكلة الكثافة فى الفصول مرتبط ببناء فصول جديدة التى تستغرق زمن طويل وتكلفة باهظة ولكن يتم العمل على ذلك ولكن الدول التى تعانى من الكثافة مثل الصين الكثافة لا تمثل لهم عائق.

وأضافت الوزارة فى رد لها على المواطنين عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" أنه إذا كان تصميم المناهج مختلف سيتم التعامل مع الكثافة ولكن كان لابد من العمل والتركيز على شيئا أهم وهى العقول، مؤكدة وزارة التربية والتعليم أنه كان من الممكن بناء عدد كبير من الفصول مع وجود المنهج القديم والذى لا يصل بنا إلى نتيجة جيدة لكن مع الامكانيات المحدودة.

وأضافت الوزارة أنه تم التركيز على المناهج للتركيز مع عقل الطفل بحثًا عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الكثافة.

وقالت الوزارة إن برنامج الحكومة من 2018 حتى 2021 بالتنسيق مع وزارة التخطيط يهدف لإنجاز مشروعات لتفادي الكثافة وتنقسم هذه المشروعات إلى مدارس جديدة متكاملة بتصميمات مبتكرة - توسعات فى مدارس قائمة بالفعل - إحلال وتجديد مبانى قديمة، توزيع هذه المشروعات حسب المحافظات الأكثر احتياجًا.

'التعليم': الكثافة الطلابية في الصين لا تمثل عائقا لهم
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