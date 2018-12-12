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لسعد اليعقوبي: وزير التربية يروج مغالطات و يحاول ارباك الراي العام

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:26 ص
لسعد اليعقوبي: وزير التربية يروج مغالطات و يحاول ارباك الراي العام
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محمد وليد الجموسي
 
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اتهم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وزير التربية الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، بالكذب والترويج لمغالطات هدفها ارباك الراي العام بخصوص مقترحات جديدة متطورة تبين بعد الاطلاع عليها انها "تراجع عن ما تم الاتفاق عليه في جلستي 23 نوفمبر وحتى في جلسة 4 اكتوبر" على حد قوله. 

وأضاف اليعقوبي قائلا " ان الغضب سيتعاظم واذا استنفذت كل سبل التفاوض خلال هذه الايام فسيتم الذهاب لعقد هيئة ادارية خلال العطلة لاتخاذ قرارات تصعيدية اخرى في علاقة بنضال المدرسين".

واشار على هامش حضوره اجتماع مساندة لعدد من اساتذة التعليم الثانوي والاعدادي المعتصمين ببهو المندوبية الجهوية للتربية بنابل منذ يوم الاثنين الى أن النقابة نشرت اليوم جدولا بيانيا فيه كل التفاصيل حول ما تم تقديمه من مقترحات، معتبرا إياها "استخفافا بالمفاوضات ومحاولة التفاف عليها والسير في نهج المماطلة والتسويف".
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