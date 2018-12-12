منتخب السلة سيدات ينهي مشاركته سادسا في البطولة الافريقية للأمم بالكونغو



وكانت سيدات المنتخب الوطني قد فزن الاثنين على المنتخب الغيني بنتيجة 30-26 في اطار دور المباريات الترتيبية على المراكز بين الخامس والثامن للبطولة.



وكان منتخب السيدات قد انهزم في الدور ربع النهائي يوم الاحد امام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 30-37.





انهت سيدات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد منافسات البطولة الافريقية للامم للعبة (برازافيل 2018) في المركز السادس بعد انهزامهن مساء أمس الثلاثاء امام منتخب الكونغو بنتيجة 23-31 في المباراة الترتيبية لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.