منتخب السلة سيدات ينهي مشاركته سادسا في البطولة الافريقية للأمم بالكونغو
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
محمد وليد الجموسي
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انهت سيدات المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد منافسات البطولة الافريقية للامم للعبة (برازافيل 2018) في المركز السادس بعد انهزامهن مساء أمس الثلاثاء امام منتخب الكونغو بنتيجة 23-31 في المباراة الترتيبية لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.
وكانت سيدات المنتخب الوطني قد فزن الاثنين على المنتخب الغيني بنتيجة 30-26 في اطار دور المباريات الترتيبية على المراكز بين الخامس والثامن للبطولة.
وكان منتخب السيدات قد انهزم في الدور ربع النهائي يوم الاحد امام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 30-37.
وكانت سيدات المنتخب الوطني قد فزن الاثنين على المنتخب الغيني بنتيجة 30-26 في اطار دور المباريات الترتيبية على المراكز بين الخامس والثامن للبطولة.
وكان منتخب السيدات قد انهزم في الدور ربع النهائي يوم الاحد امام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 30-37.
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