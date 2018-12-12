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"التعليم" لـ مُدرس: نحاول إيجاد مصادر دخل شرعية لكم بديلا للدروس الخصوصية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:21 ص
التعليم لـ مُدرس: نحاول إيجاد مصادر دخل شرعية لكم بديلا للدروس الخصوصية
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ريم محمود
 
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أرسل أحد المعلمين رسالة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائل: "نطالب بزيادة مرتباتنا المتدنية والتى لا تسمح بحياة كريمة للمعلم".

وردت عليه وزارة التربية والتعليم قائلة له: "تعمل الوزارة على حلول كثيرة سوف يتم الإعلان عنها عند اكتمالها تتيح للمعلمين مصادر دخل شرعية بديلا عن الدروس الخصوصية".

"التعليم" لـ مُدرس: نحاول إيجاد مصادر دخل شرعية لكم بديلا للدروس الخصوصية
المزيد عن: وزارة التعليم محافظات دروس خصوصية أخبار مصر
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