"التعليم" لـ مُدرس: نحاول إيجاد مصادر دخل شرعية لكم بديلا للدروس الخصوصية

أرسل أحد المعلمين رسالة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائل: "نطالب بزيادة مرتباتنا المتدنية والتى لا تسمح بحياة كريمة للمعلم".





وردت عليه وزارة التربية والتعليم قائلة له: "تعمل الوزارة على حلول كثيرة سوف يتم الإعلان عنها عند اكتمالها تتيح للمعلمين مصادر دخل شرعية بديلا عن الدروس الخصوصية".