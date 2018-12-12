وزارة التعليم العالي تفتح قريبًا باب الترشحات للطلبة للحصول على منحة الإدماج الجامعي



وأوضحت الوزارة ان تقديم الترشحات للحصول على هذه المنحة سيتواصل الى حدود يوم 20 جانفي 2019 بالنسبة للطلبة الذين لم يتقدموا بمطالب وذلك على مواقع واب دواوين الخدمات الجامعية على العناوين التالية:

- ديوان الخدمات الجامعية للشمال www.ooun.rnu.tn

- ديوان الخدمات الجامعية للوسط www.oouc.rnu.tn

- ديوان الخدمات الجامعية للجنوب www.oous.rnu.tn

وأضافت انه بالنسبة للطلبة الذين تقدموا بمطالب منح جامعية والذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، ستصرف لهم هذه المنحة في الآجال المحددة.



وذكر البلاغ ان صرف هذه المنحة يأتي تطبيقا للأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2018 وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 ديسمبر 2018 والمتعلق بتمكين الطلبة الجدد المتحصلين على باكالوريا 2018 من أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل من منحة الإدماج الجامعي.



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها انه سيتم بداية من يوم 20 ديسمبر 2018 فتح باب الترشحات للطلبة الجدد المتحصلين على باكالوريا 2018 من أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل للحصول على منحة الإدماج الجامعي المقدرة بـ500 دينار وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة سنويا للغرض.