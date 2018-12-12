في نهاية اليوم الأول من البطولة العربية لكانوي كاياك: تونس تحرز 5 ذهبيات



وجاءت الميداليات عن طريق كل من محمد علي مرابط وخولة ساسي وغيلان ختالي ونادرة الطرابلسي (ميدالية ذهبية فردي) ومحمد علي مرابط وعطيل ختالي (ميدالية ذهبية زوجي).



ويشارك في هذه البطولة حوالي 150 لاعب يمثلون مصر وتونس والعراق والجزائر والسعودية وفلسطين والمغرب وجيبوتي والصومال والكويت وليبيا والسودان.





أحرز المنتخب الوطني التونسي للكانوي كاياك 5 ميداليات ذهبية في ختام اليوم الأول من البطولة العربية للكاياك بالاقصر (مصر).