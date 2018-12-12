باحث أثري: اكتشاف صهاريج أسفل متحف نجيب محفوظ سبب تأخر افتتاحه (فيديو)

قال سامح الزهار، الباحث الأثري، إن متحف نجيب محفوظ يقع داخل تكية الدهب في الجمالية ويعد من الآثار الإسلامية، وهو تحفة أثرية من جميع الجهات، من المقرر عقد الندوات الثقافية بداخله وعقد الكثير من الفعاليات.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاربعاء، أن وزارة الثقافة انتهت من سيناريو العرض المتحفي للمكان ومن المقرر أن يتم افتتاحه في مارس المقبل ولكن يوجد بعض المعوقات التي تم اكتشافها وقد تؤخر هذا الافتتاح.



