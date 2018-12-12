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باحث أثري: اكتشاف صهاريج أسفل متحف نجيب محفوظ سبب تأخر افتتاحه (فيديو)

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:14 ص
باحث أثري: اكتشاف صهاريج أسفل متحف نجيب محفوظ سبب تأخر افتتاحه (فيديو)
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ندى محمد
 
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قال سامح الزهار، الباحث الأثري، إن متحف نجيب محفوظ يقع داخل تكية الدهب في الجمالية ويعد من الآثار الإسلامية، وهو تحفة أثرية من جميع الجهات، من المقرر عقد الندوات الثقافية بداخله وعقد الكثير من الفعاليات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاربعاء، أن وزارة الثقافة انتهت من سيناريو العرض المتحفي للمكان ومن المقرر أن يتم افتتاحه في مارس المقبل ولكن يوجد بعض المعوقات التي تم اكتشافها وقد تؤخر هذا الافتتاح.

كما لفت إلى أن أبرز هذه المعوقات تتمثل في اكتشاف عدد من الصهاريج أثناء الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المصاعد بالمتحف مما يتطلب اجراء تعديل على الانشاءات وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.
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