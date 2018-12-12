توقيع محضر اتفاق الزيادة في أجور أعوان التأمين في تونس



وسيتمتع أعوان قطاع التأمين بزيادة في رواتبهم الشهرية تتراوح من 130 الى 188 دينارا، يترتب عنها ترفيع بـ 130 دينارا للصنف الخامس و145 للرابع و155 للثالث و170 دينارا للثاني و180 دينار للصنف الأول.

وسيتم احتساب تطبيق هذه الزيادة من تاريخ 1 جوان 2018 الى غاية 31 ماي 2019 وكذلك من 1 جوان الى غاية 31 ماي 2020.





أبرم الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقا مع كل من الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية للزيادة في الأجور في قطاع التأمين بعنوان سنتي 2018 و2019، وذلك خلال موكب انتظم الثلاثاء بالمناسبة.