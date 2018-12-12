حاتم بن سالم: الاقتطاع من الأجور إجراء شرعي عندما لا ينجز العمل المطلوب
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:10 ص
محمد وليد الجموسي
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قال وزير التربية حاتم بن سالم مساء اليوم الثلاثاء إنه لم يتم البت في طريقة الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين قاطعوا امتحانات الثلاثي الأول وتوقيته بصفة نهائية، مفندا كل الإشاعات بأنه تم الاقتطاع من أجور الأساتذة في شهر ديسمبر الجاري.
وذكر الوزير بمبدأ شرعية الاقتطاع عندما لا ينجز العمل المطلوب وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في المجلة الشغلية مفيدا بأن المفاوضات في "أزمة التعليم الثانوي" جارية على كل المستويات وأن وزارة التربية "لن تدخر جهدا لإعطاء الدفع الإيجابي لهذه المفاوضات".
وذكر الوزير بمبدأ شرعية الاقتطاع عندما لا ينجز العمل المطلوب وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في المجلة الشغلية مفيدا بأن المفاوضات في "أزمة التعليم الثانوي" جارية على كل المستويات وأن وزارة التربية "لن تدخر جهدا لإعطاء الدفع الإيجابي لهذه المفاوضات".
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