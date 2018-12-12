مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم مروع بالبحيرة

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تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانيه بوقوع حادث تصادم بطريق "الخزان - سماديس فرعي" أمام عزبة أبو جبران.



وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين حدوث تصادم بين دراجة بخارية موتوسيكل رقم 1100915 بحيره قيادة "أيمن م.ا" 14 عاما - طالب ومقيم بقرية نظارة سماديس، ودراجه بخارية توك توك بدون لوحات معدنيه قيادة "رضا ع.ف" 25 عاما - سائق ومقيم بقرية نظارة المنيا، وذلك أثناء سير الدراجه الأولى بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالثانيه والقادمه بالإتجاه المقابل لها.



وأسفر الحادث عن وفاة أحد مستقلى الدراجه الأولى المدعو "قاسم ا.ع" 18 عاما - عامل، وإصابة قائدها بإشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى الرحمانيه العام والمصاب لذات المستشفى، وبسؤال قائدى الدراجتين قررا بمضمون ماتقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.