"الأرصاد": طقس اليوم معتدل مع سقوط للأمطار على السواحل الشمالية

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الحالة الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 21 والصغرى 16 درجة.



وأضاف عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، موضحا أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مما يقلل الرؤية على الطرق.



كما لفت إلى أن الرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.