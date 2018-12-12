عاجل.. بشرى سارة من "الأرصاد" للمواطنين قبل العطلة الأسبوعية

بالتزامن مع اقتراب العطلة الأسبوعية لموظفي القطاعي العام والخاص، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها محافظات جمهورية مصر العربية خلال الأيام القليلة المقبلة، تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر التفاصيل الكاملة عن درجات الحرارة المتوقعة، وحالة الطقس على مدار اليوم وغدا الخميس، وبعد الغد.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية مائلًا للدفء على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.





وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار بمختلف محافظات الجمهورية حتى الجمعة المقبل، وهناك احتمالية لسقوط أمطار على السواحل الشمالية اليوم فقط وستكون خفيفة وفي حالة شدتها تصل إلى المتوسطة.





وبعد تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أكد عدد من خبراء الطقس وجود حالة من الاستقرار في المناخ خلال الأيام المقبلة، وعلى المواطنين أثناء الخروج في العطلة الأسبوعية خاصة في الليل ارتداء الملابس الثقيلة حفاظًا على سلامتهم من البرودة الشديدة، لقضاء إجازتهم في سعادة واستقرار.





وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 16 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 19

مطروح 14 19

السلوم 12 18

سيوة 12 21

بورسعيد 15 21

دمياط 15 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 21

السويس 13 22

العريش 13 23

رفح 12 21

رأس سدر 11 23

نخل 04 19

نويبع 16 20

طابا 13 19

كاترين 05 17

الطور 12 21

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 22

الفيوم 12 21

بني سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 23

أسوان 10 23

أبوسمبل 10 23

الوادي الجديد 08 23

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 23



