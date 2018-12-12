مقتل 8 مسلحين من طالبان في قصف جوي بأفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأربعاء مقتل 8 مسلحين على الأقل من حركة طالبان، في قصف جوي في مدينة تارينكوت، عاصمة إقليم أوروزجان أمس الثلاثاء، طبق ما ذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وجاء في البيان الصادر عن فيلق "أتال 205" التابع للجيش الأفغاني أن 4 مسلحين آخرين أصيبوا في القصف الجوي.

وأضاف البيان أن سلاح الجو الأفغاني قصف بلدة تابعة لمدينة تارينكوت، كان يحتشد فيها عناصر طالبان.

ولم تعلق حركة طالبان حتى الآن على التقرير.