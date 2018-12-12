مفاجأة من "الأرصاد" للمواطنين بشأن طقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية مائلًا للدفء على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.





كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 19

مطروح 14 19

السلوم 12 18

سيوة 12 21

بورسعيد 15 21

دمياط 15 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 21

السويس 13 22

العريش 13 23

رفح 12 21

رأس سدر 11 23

نخل 04 19

نويبع 16 20

طابا 13 19

كاترين 05 17

الطور 12 21

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 22

الفيوم 12 21

بني سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 23

أسوان 10 23

أبوسمبل 10 23

الوادي الجديد 08 23

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 23





وتشهد محافظات جمهورية مصر العربية، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بالتزامن مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تنتهى مع نهاية اليوم الأربعاء، وتوقعات بطقس مائل للدفء صباحا وشديد البرودة ليلا.



