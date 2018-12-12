فايرفوكس 64 يجلب تنظيم التبويبات ويخبرك باستهلاك الطاقة لكل تبويب
الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:38 ص
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أطلقت موزيلا تحديث جديد من فايرفوكس يقدم عدة مزايا من بينها تحسين المقترحات وتحديث مدير المهام مع تحسين في استهلاك الطاقة ومنظم عدة تبويبات وتحسين تجربة التمرير على أندرويد وغيرها.
مع فايرفوكس 64 فإنه يقدم ميزة المقترحات السياقية بمعنى أن المتصفح يقترح مزايا وإضافات بناءاً على كيفية استخدامك للويب، وهذه الميزة متاحة حالياً فقط في الولايات المتحدة كما أنها تحافظ على خصوصيتك ولا تعمل في وضع التصفح الخفي.
ولمن يفتح العديد من التبويبات معاً الآن هناك طريقة لتنظيمهم بشكل أفضل عبر الضغط على زر ctrl مع النقر بالفأرة على عدة تبويبات متعلقة ببعضها ليتم تجميعها معاً، ويمكنك التحكم بهذه المجموعة عبر كتم الصوت أو نقلها أو حتى إضافتها للمفضلة. بالطبع هناك العشرات من الإضافات التي تساعد على إدارة التبويبات، لكن موزيلا تقدم الآن طريقتها الخاصة للقيام بذلك.
أخيراً فيما يتعلق بمدير المهام الذي يمكن الوصول إليه بإدخال about:performance أو من قسم Other في القائمة الرئيسية وسيعرض عليك كمية الطاقة التي يستهلكها كل تبويب وتعد موزيلا بتحسين الميزة أكثر مع الإصدار القادم.
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