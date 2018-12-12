بورصة طوكيو تتعافي في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء

نيكي يرتفع 0.95% في بداية التعامل بطوكيو

تعافت بورصة طوكيو في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.95% مسجلا 21348.40 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.90 في المئة إلى 1589.44 نقطة.

وانخفضت مؤشرات البورصة اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجع مؤشر "نيكي" لأدنى مستوى في 9 أشهر، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع ارتفاع الين.





وأنهى مؤشر "نيكي" تعاملات اليوم على تراجع بنحو 0.3% إلى 21148 نقطة وهو أدنى إغلاق منذ نهاية مارس.





أما مؤشر "توبكس" فتراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2017 بنحو 0.9% عند 1575.3 نقطة.





وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 113.12 ين.





وتأثرت أسهم الشركات المالية في بورصة اليابان سلباً بانخفاض أقرانها في البورصة الأمريكية، مثل سيتي جروب وبنك أوف أمريكا.





وانخفض سهم شركة ميتسوبيشي المالية بنحو 2%، فيما تراجع سهم سوميتيمو موتسي بنسبة 1.6%.





أما أسهم شركات التأمين التي تستثمر في المنتجات مرتفعة العوائد مثل السندات الأجنبية فشهدت تراجعاً، حيث انخفض سهم داي اتشي لايف بنحو 1.5%، بينما هبط سهم تي آند دي بنسبة 1.5%.





كما شهدت أسهم شركات التكنولوجيا والإلكترونيات تراجعاً، فهبط سهم شارب بنحو 4.4% إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016، بينما انخفض سهم موراتا بنحو 1.3%.



