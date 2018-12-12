قطر تنكث عهدها مع شركات الطيران الأمريكية

كشفت مجلة "فورتون" الأمريكية أن ثلاث شركات طيران أمريكية و11 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قالوا إن قطر تستخدم شركة طيران إيطالية لتأسيس خط طيران إلى الولايات المتحدة، وذلك استنادًا على حق "الحرية الخامسة".

وأوضحت المجلة الأمريكية أن كل من شركات دلتا و الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز" والخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" وحلفاؤهم في واشنطن، يتهمون قطر باستخدام شركة "Air Italy" كوكيل للدخول إلى الولايات المتحدة؛ بما ينتهك شروط اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة وقطر.

وينص "الحرية الخامسة" على أن شركة طيران قد تطير من بلدها الأصلي إلى بلد آخر، حيث تنقل ركاب من هناك، ثم تواصل رحلتها إلى دولة ثالثة.

وكجزء من التسوية مع شركات الطيران الأمريكية الكبرى في يناير الماضي، تعهدت الحكومة القطرية بألا تبدأ الخطوط الجوية القطرية رحلة إلى الولايات المتحدة من رحلات "الحرية الخامسة".

وأشارت المجلة إلى أنه من الناحية الفنية، لم تفعل قطر ذلك، لكنها تمتلك 49% من أسهم شركة Air Italy، والتي فقط أعلنت الرحلات المباشرة من ميلان إلى لوس أنجلوس ومن ميلان إلى سان فرانسيسكو، الأمر الذي يثير القلق.

ويتمحور النزاع بين الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والخطوط الجوية القطرية حول الدعم القطري، وممارسات المحاسبة التي تخفيه، حيث قال متحدث باسم Partnership for Open & Fair Skies، وهي مجموعة ضغط لصناعة الطيران الأمريكي: "من خلال استغلال استثماراتها في شركة الطيران الإيطالية لإيجاد ثغرة وتفادي هذا التعهد، انتهكت قطر هذه الاتفاقية وخسرت ثقة الولايات المتحدة".