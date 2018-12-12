سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 12/12/2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وسجل الدولار نفس معدلات أمس، وسجل 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيها للبيع، في البنك المركزي المصري.





أعلى سعر لشراء الدولار





وسجل سعر صرف الدولار 17.89 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي.





أقل سعر لبيع الدولار





بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع.





واصبح سعر الدولار في باقي البنوك كالتالي:





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول





17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك التجارى الدولي





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في السوق الموازي





سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.





قرار تحرير سعر الصرف

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.





حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .

وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .





ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.



