‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركيا: استئناف محاكمة المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:24 ص
تركيا: استئناف محاكمة المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش
السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

تُستأنف محاكمة سياسي كردي بارز في أنقرة اليوم الأربعاء، أين يُحاكم بتهمة الإرهاب، وطالبت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في الشهر الماضي بإطلاق سراحه.

 

وظل صلاح الدين دميرطاش، الزعيم المشارك سابقاً لحزب الشعوب الديمقراطي، محتجزاً على ذمة المحاكمة منذ نوفمبر2016، بعد اتهامات بالإرهاب في مدينة أدرنة بشمال غربي تركيا، نحو 690 كيلومتراً غربي أنقرة.

 

وقال محامي دميرطاش، ماهسوني كارامان، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه سيحضر المحاكمة في أنقرة شخصياً وأن "لديه الكثير ليقوله".

 

واضطر دميرطاش إلى الاتصال بقاعة المحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في جلسة الاستماع السابقة في أكتوبر الماضي.

 

ويواجه دميرطاش عقوبة بالسجن 142 عاماً، ومن التهم المنسوبة إليه، إدارة منظمة إرهابية، والتحريض على الكراهية في المجتمع، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء التركية الرسمية في يناير، نقلاً عن لائحة الاتهام.

المزيد عن: محاكمة المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش حقوق الإنسان تركيا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
سموحة
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
إنبي
-
x
19:30
-
النجوم
دوري أبطال أوروبا
فيكتوريا بلزن - التشيك
-
x
19:55
-
روما - إيطاليا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
19:55
-
سسكا موسكو - روسيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
22:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
بنفيكا - البرتغال
-
x
22:00
-
آيك أثينا - اليونان
يونج بويز - سويسرا
-
x
22:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
22:00
-
هوفنهايم - ألمانيا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
22:00
-
ليون - فرنسا
فالنسيا - أسبانيا
-
x
22:00
-
مانشستر يونايتد - إنجلترا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أحد
-
x
17:20
-
الهلال
كأس العالم للأندية 2018
العين - الإمارات
-
x
17:30
-
ويلنغتون - نيو زيلندا