كورة لايف | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت بدون تقطيع

يستضيف استاد دي سويس بسويسرا مباراة تجمع بين يوفنتوس ويونج بويز في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم الأربعاء القادم 12 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 5 ربيع الأخر 1440 هجرياً.





ضمن البيانكونيري بالفعل تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عن المجموعة الثامنة، بعد أن لعب 5 مباريات جمع 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية وهزيمة واحدة أمام مانشستر يونايتد الذي خطف بطاقة التأهل أيضًا، أما في الدوري الإيطالي يحتل فريق السيدة العجوز الصدارة بالعلامة الكاملة وجمع 43 نقطة، من 15 مباراة، فاز في 14 وتعادل في واحدة ولم يتلقى هزيمة حتى الآن.



على الجانب الآخر يتصدر فريق يونج بويز حاليًا جدول ترتيب الدوري السويسري حتى الآن، فيحتل الفريق المركز الأول في الصدارة برصيد 46 نقطة بعد مرور17 جولة، واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في واحدة وخسر مثلها منذ انطلاقة الدوري.



موعد مباراة يوفنتوس ضد يونج بويز والقنوات الناقلة



البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : ملعب سويس وانكدورف .

المعلق : حسن العيدروس .

نتيجة مباراة الذهاب : يوفنتوس (3-0) يونج بويز.



موعد المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



يتواصل غياب لاعب الوسط سامي خضيرة بداعي الإصابة، وسيفتقد يوفنتوس الظهير الأيسر أليكس ساندرو والمهاجم مويس كين، وسينضم إليهم أندريا بارزاجلي لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب عن البيانكونيري بداعي الإيقاف



سيواصل أليجري الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق في الدوري ودوري الأبطال، وسيستمر في في الإعتماد على الثلاثي الأمامي الخطير، رونالدو، ماندجوكيتش، ديبالا.



التشكيل | 4-3-3



فويتشيك تشيزني

جواو كانسيلو - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - ماتيا دي شيليو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا



تأكد غياب الثنائي جوردان لوتومبا، جريجوري فوتريخ، بداعي الإصابة، ولن يفتقد يونج بويز لأي لاعب آخر بداعي الإصابة أو الإيقاف.



سيواصل سيواني الاعتماد على نفس الطريقة التي خاض بها مباريات دوري الأبطال، وسيعتمد على بيرجين وكامارا في مركز قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق الثنائي روجر وجيلومي.

التشكيل | 4-4-2



فون بالموس

لوريس بينيتو - ستيفي فون بيرجين - محمد علي كامارا - كيفن مبابو

ميراليم سليماني - ميتشيل أيبيشار - سيكو سانوجو - كريستيان فاسناخت

روجر أسالي - جيلومي هواراو

