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بومبيو يطالب إيران بالإفراج عن "رهائن" أمريكيين لديها

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:17 ص
بومبيو يطالب إيران بالإفراج عن رهائن أمريكيين لديها
بومبيو
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وكالات
 
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طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران.

 

وقال بومبيو على حسابه في "تويتر" بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنه يخص بـ"لحظة تذكر" الأمريكيين الأبرياء الذين احتجزوا كرهائن من قبل إيران وعائلات هؤلاء.

 

وتابع بومبيو "يجب على النظام (الإيراني) إطلاق سراح بوب ليفنسون وجميع الرهائن الأمريكيين الآخرين على الفور".

 

الجدير بالذكر أن بوب ليفنسون الذي خصه وزير الخارجية الأمريكية بالاسم مسجون في إيران منذ 11 عاما، بتهم تقول عنها السلطات الأمريكية إنها باطلة.

 

ويوصف ليفنسون في الولايات المتحدة بأنه "الرهينة" المحتجز لأطول فترة في التاريخ الأمريكي.

 

والنظام الإيراني يتعمد اعتقال أجانب أو من يحملون جنسية أخرى ويستخدمهم كورقة ضغط على الغرب لابتزازهم.

المزيد عن: حقوق الإنسان بومبيو ايران امريكا الإفراج عن رهائن
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