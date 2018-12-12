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تعرف على المكان الذي تقضي في بريانكا شوبرا ونيك جوناس شهر العسل

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:12 ص
تعرف على المكان الذي تقضي في بريانكا شوبرا ونيك جوناس شهر العسل
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الفجر الفني
 
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نشرت النجمة بريانكا شوبرا، عبر حسابها بموقع الصور الشهير "إنستجرام" أول صورة لهما من شهر العسل الذي تقضيه مع زوجها نيك جوناس، في قصر اوميد بهاوان في ولاية راجستان بالهند.

وأتم الثنائي زفافهما رسميا، طبقا للطقوس الغربية على عكس ما توقعه عدد كبير من وسائل الإعلام التي ظنت أن الزفاف سيتم طبقا للطقوس الهندوسية.


وأثارت العلاقة العاطفية بين الثنائي جدلا كبيرًا في بدايتها نظرا لفارق العمر الكبير بينهما الذي يصل لـ 10 سنوات لصالح بريانكا.

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