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برعاية الهلال الأحمر الإماراتي جمعية المعاقين بالضـالع تنظم احتفالية بالمعاقين

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:05 ص
برعاية الهلال الأحمر الإماراتي جمعية المعاقين بالضـالع تنظم احتفالية بالمعاقين
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 
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ضمن فعاليات عام زايد باليمن وفي إطار دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أقامت جمعية المعاقين بمحافظة الضالع احتفالاً شارك فيه عدد من المعاقين منتسبي الجمعية.

 

وتخلل الحفل الفني والخطابي أغاني لفرقة “زهرات الحياة” وكلمات عدة تحدث بمحورها عن المعاقين ودور الهلال الأحمر في دعمهم ومطالب واحتياجات المعاقين في ظل الأوضاع الحالية.

 

وألقى محافظ الضالع كلمة قال فيها: إن هذا الإحتفال الذي يأتي متزامناً مع احتفالات الشعب اليمني بعيد الإستقلال وكذا احتفالات الشعب الإماراتي الشقيق باليوم الوطني له دلالات عدة , وهي لمسة وفاء وضعها المعاقين في احتفالهم هذا , مثمناً كل الجهود التي بذلها الهلال الأحمر الإماراتي لدعم ذوي الهمم، معبرًا عن تهانينه للشعب اليمني ولشعب دولة الإمارات بعيده الوطني .

 

من جانبه عبر رئيس جمعية المعاقين بالضالع عن امتنانه للهلال الأحمر الإماراتي الذي رعى هذه الفعالية وقدم بإسم المعاقين شكره لقيادة الهلال الأحمر الإماراتي ممثله بسمو الشيخ حمدان بن زايد ولكل العاملين في الهلال الأحمر الذين يلمس المعاقون منه كل الرعاية والإهتمام


وأكد أن هذا الإحتفال اوصل رسالته المهمه في إبراز قضية المعاقين ومشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالهم بعيدهم الوطني الـ47.

 

المزيد عن: جمعية المعاقين اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الإمارات
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