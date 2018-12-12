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"مطلوب ضبطه في 70 قضية".. القبض على أمين شرطة بسوهاج

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 08:39 ص
مطلوب ضبطه في 70 قضية.. القبض على أمين شرطة بسوهاج
رجال الشرطة - صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
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تمكن ضباط قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، من ضبط أمين شرطة متغيب عن العمل من عدة أشهر، ومطلوب التنفيذ عليه في 70 حكمًا قضائيًا.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، بلاغًا يفيد بضبط "خالد.ع.م.ع" 42 عامًا، أمين شرطة من قوة مركز شرطة طما، ومقيم بناحية مشطا بدائرة المركز، ومتغيب عن العمل من 6 ديسمبر 2018، والمطلوب للتنفيذ عليه في 35 حكمًا "تبديد" 30 مستأنفًا، و5 جزئي، أخرهم القضية رقم 7007 لسنة 2016 جنح مستأنف مركز طما حصر رقم 2036 لسنة 2018 غيابي بالحبس سنة، وكفالة 100 جنيه بجلسة 5 يوليو 2018

وتم القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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