"شنقها ووضعها في شوال".. ضبط عامل قتل طفلة بطريقة بشعة لسرقة قرطها الذهبي بـ"سوهاج"



وتعود تفاصيل الواقعة، ببلاغ من "محمد.أ.م.إ" ومقيم بناحية الصوامعة غرب، بغياب نجلته الطفله "رزان.م.ا.م" تبلغ من العمر سنتين، حال لهوها، أمام المنزل وعثوره عليها عقب ذلك متوفاة داخل جوال بلاستيك "شوال" خلف منزله مكبلة اليدين ووجود حبل حول الرقبة.



وأسفرت الجهود الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة "محمود.ج.ز.أ" 17 عامًا، عامل، من جيران المجني عليها، بقصد سرقة قرطها الذهبي.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط القرط الذهبي بإرشاده، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.



تمكن ضباط مركز شرطة طهطا بسوهاج من القاء القبض علي عامل قتل طفلة شنقها ووضعها داخل جوال بلاستيك "شوال" بعدما سرق قرطها الذهبي.