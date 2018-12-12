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أنشيلوتي: سنغادر دوري الأبطال برؤوس مرفوعة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:10 ص
أنشيلوتي: سنغادر دوري الأبطال برؤوس مرفوعة
نابولي
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مني العوضي وأحمد عصام
 
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أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، أنه لن ينتقد أي لاعب في فريقه بعد الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

وقال أنشيلوتي عقب نهاية المباراة: "لقد أخبرت اللاعبين بإنه لا يجب أن يندموا حيال ذلك، التأهل من هذه المجموعة كان سوف يكون أشبه بالإنجاز المميز".

 

وتابع: "كٌنا نعلم بأن ليفربول يٌمكن أن يضعونا تحت ضغط كبير، كنا نعلم بأن قساوتهم سوف تكون كبيرة جداً، لقد صنعنا فرصة أو أثنتين ولكن لم نكن محظوظين بما يكفي".

 

وأضاف: "كٌنا نعلم بأن هذه المباراة سوف تكون حاسمة ولقد أظهرت هذه المباراة إننا قادرين على التنافس مع أي خصم في أوروبا، يٌمكننا ان نكون أقوياء للغاية في أوروبا".

 

وأكمل: "سوف نغادر من هٌنا برؤوس مرفوعة، أنا لن أنتقد أحد من اللاعبين، أنا أشعر بالسوء لإننا غادرنا البطولة، لم نحصل على المكافآة التي نستحقها من دور المجموعات".

 

وخرج نابولي من بطولة دوري الأبطال بعد أن خسر من ليفربول أمس الثلاثاء بهدف دون رد أحرزه محمد صلاح، ليتأهل الريدز برفقة باريس سان جيرمان لدور الـ16 من البطولة.

 

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