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مهند لاشين يقترب من صفوف إنبي

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 07:06 ص
مهند لاشين يقترب من صفوف إنبي
مهند لاشين
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الفجر الرياضي
 
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اقترب مهند لاشين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، من التوقيع على عقود إنتقاله إلى صفوف نادي إنبي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وكان الفريق البترولي دخل في مفاوضات رسمية مع إدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب بناءًا على طلب علي ماهر المدير الفني، خاصةً أنه أشرف على تدريبه حينما كان مديرًا للأسيوطي الموسم الماضي.

 

ويرغب لاشين في الرحيل عن صفوف فريقه خاصةً أنه ابتعد عن المشاركات الرسمية منذ بداية الموسم، ويسعى للبحث عن فريق يعيده إلى بريقه السابق.

 

وكان لاشين قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للنادي الأهلي بالموسم الماضي إلا أن المفاوضات باءت بالفشل بسبب تمسك المدير الفني بخدماته، بالإضافة إلى عدم الوصول لاتفاق مادي.

 

المزيد عن: مهند لاشين رياضة بيراميدز انبي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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